На задержание россиянина по запросу ФБР отреагировали в МИДе

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отреагировал на задержание на острове Сайпан россиянина Дмитрия Макаренко. Об этом сообщает ТАСС.

По словам замминистра, у внешнеполитического ведомства есть необходимая информация по вопросу. Сейчас посольство отслеживает ситуацию, был запрошен консульский доступ.

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«К сожалению, в очередной раз американская сторона в нарушение консульской конвенции своевременно не уведомила нас о факте задержания российского гражданина», — отметил Рябков.

Ранее сообщалось, что на острове Сайпан по запросу ФБР задержали россиянина.