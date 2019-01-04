Путин и Нетаньяху обсудили Сирию на фоне заявления США о выводе войск из региона
Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Как отмечается, разговор состоялся по инициативе израильской стороны.
«В центре обсуждения было развитие обстановки в Сирии, в том числе с учетом заявленного США намерения о выводе своих войск из этой страны», — говорится в сообщении.
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Уточняется, что стороны намерены окончательно разгромить терроризм в регионе, а также оказать содействие политическому урегулированию в Сирии. Кроме того, обсуждались вопросы двухсторонней повестки дня.
Ранее сообщалось, что Нетаньяху не хочет уходить в отставку в случае предъявления ему обвинений.