CNN: администрация США ищет место для новой встречи Трампа и Ким Чен Ына

<img src="//img.gazeta.ru/files3/985/11793985/RTX68MT1-pic905-895x505-17713.jpg">

Администрация президента США Дональда Трампа с конца 2018 года ищет подходящее место для его встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Источники рассказали, что администрация Трампа отправила несколько команд в разные места, чтобы изучить их и понять, подходят ли они для лидеров стран. В CNN отметили, что американские чиновники не рассказали о местах своим северокорейским коллегам, поэтому их список может быть расширен в будущем.

Реклама

Эксперты телеканала полагают, что Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что Трамп получил новое письмо от Ким Чен Ына и намерен встретиться с ним во второй раз.