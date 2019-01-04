CNN: администрация США ищет место для новой встречи Трампа и Ким Чен Ына
Администрация президента США Дональда Трампа с конца 2018 года ищет подходящее место для его встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Источники рассказали, что администрация Трампа отправила несколько команд в разные места, чтобы изучить их и понять, подходят ли они для лидеров стран. В CNN отметили, что американские чиновники не рассказали о местах своим северокорейским коллегам, поэтому их список может быть расширен в будущем.
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Эксперты телеканала полагают, что Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в ближайшие месяцы.
Ранее сообщалось, что Трамп получил новое письмо от Ким Чен Ына и намерен встретиться с ним во второй раз.