Палата представителей США отказалась выделять деньги на стену Трампа
Палата представителей в конгрессе США, где большинство составляют демократы, приняла законопроекты о бюджете, в которых не предусмотрено выделение дополнительных денег на строительство стены на границе Мексики и Соединенных Штатов. Об этом сообщает CNBC.
Теперь данные документы должны быть одобрены сенатом США, где в большинстве республиканцы. Сенатский лидер республиканцев Митч Макконнелл, а также президент США Дональд Трамп уже заявляли, что не станут подписывать законопроекты, если в них не будет решен вопрос со стеной.
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