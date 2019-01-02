CNN назвал Севастополь российским

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Американский телеканал CNN в своем новогоднем материале продемонстрировал фотографию, на которой крымский город Симферополь был обозначен как часть России, передает УНН.

Посольство Украины в свою очередь призвало телеканал лучше проверять «факты» и не следовать «российской методичке».

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«Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты и выбирать контент», — говорится в сообщении посольства.

Ранее сообщалось, что украинский телеканал показал карту с российским Крымом.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.