Британские СМИ сочли дерзким новогоднее обращение Путина

Британский таблоид Daily Star выпустил материал под заголовком «Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян».

Как отмечает издание, Путин заявил, что у России «нет и никогда не было» помощи от партнеров. В связи с этим глава российского государства призвал граждан страны объединиться и сказал, что со временем в стране произойдут улучшения.

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Таблоид подчеркивает, что «вызывающее обращение» президента России прозвучало на фоне обострения отношений между Москвой и западными государствами, что «особенно связано» с попыткой отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон обвиняет в отравлении Россию, российская сторона отрицает обвинения.

Ранее сообщалось, что Путин в новогоднем обращении пожелал россиянам благополучия.