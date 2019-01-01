Премьер Японии решил не выселять россиян в случае передачи Курил

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что страна претендует на южные Курилы, но без выселения оттуда проживающих там россиян, передает РИА «Новости» соо ссылкой на интервью телеканалу Asahi.

По его словам, Япония хочет получить согласие местных жителей на передачу этих территорий японцам.

Реклама

«Все жители северных территорий — россияне. Наша позиция на переговорах не заключается в том, что мол «вы, пожалуйста, уходите оттуда», — сказал Абэ.

По словам Абэ, «необходимо получить их согласие на возвращение» острова.

Ранее Абэ заявил, что в переговорах с Россией по мирному договору есть много проблем.