Мэй пообещала «новую главу» в истории Британии

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Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила в своем предновогоднем обращении к жителям страны, что Великобританию ждет «новая глава» после выхода страны из состава Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает ТАСС.

«Новый год — это время, чтобы заглянуть вперед, и в 2019 году Соединенное Королевство откроет новую главу», — сказала Мэй.

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В обращении британский премьер также подчеркнула, что сделка по Brexit, которую она и ее команда согласовали с Европейским союзом, отвечает требованиям жителей страны, а также соответствует референдуму 2016 года.

Ранее издание Telegraph сообщало, что Британия намерена создать новые военные базы после Brexit.