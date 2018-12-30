Президент Чехии выступил против «возвеличивания военных преступников» на Украине

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Президент Чехии Милош Земан призвал чешское руководство выразить протест против «возвеличивания военных преступников» на Украине, сообщил его пресс-секретарь в своем твиттере.

«Президент республики публично призвал Чехию официально протестовать против возвеличивания военных преступников на Украине», — говорится в тексте сообщения.

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Он также назвал «позорной» реакцию главы МИД Чехии Томаша Петршичека на сложившуюся ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Киеве отпразднуют Новый год шествием в честь Бандеры.