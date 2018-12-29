Республиканцы подвели итоги расследования против ФБР и минюста о предвзятости к Трампу

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Покидающие палату представителей конгресса США республиканцы подвели итоги собственного расследования о предвзятости ФБР и министерства юстиции к президенту США Дональду Трампу, пишет The Hill.

По итогам расследования республиканцы заключили, что ФБР было предвзято к Трампу во время расследования утечки писем Хиллари Клинтон, а минюст — во время расследования «российского вмешательства» в выборы.

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В данном расследовании изучались вопросы возможной предвзятости двух ведомств по отношению к Трампу во времена предвыборной гонки на президентских выборах 2016 году. Совместное расследование вели комитет по надзору и судебный комитет палаты представителей США, в которой республиканское большинство. С января конгресс заработает в новом составе, а палата представителей перейдет под контроль демократического большинства. Они смогли укрепить свои позиции по результатам промежуточных выборов в ноябре.

Председатель судебного комитета Палаты представителей США Боб Гудлейтт объявил о выводах расследования и его ключевых итогах в письме на имя исполняющего обязанности генерального прокурора США Мэтью Уитакера. О результатах также уведомлен и директор ФБР Кристофер Рей.

Гудлейтт высоко оценил результаты проведенного расследования и отметил увольнения «нескольких высокопоставленных сотрудников Министерства юстиции».