CNN: в сенате США признали кризис власти

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Во время последней речи в 2018 году перед уходом на каникулы сенаторы США, как со стороны демократов, так и республиканцев, заявили о кризисе во власти и выразили обеспокоенность политическим климатом в Вашингтоне, передает американский телеканал CNN.

«Все доказательства указывают на тревожную правду: cенат как институт находится в кризисе», — посетовал сенатор-республиканец Оррин Хэтч.

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Сенаторы указали на то, что сенат работает уже не так хорошо, как раньше, другие констатировали, что в сенате «что-то сломано», говорится в материале. Многие выразили беспокойство по поводу того, насколько разобщенным стал Вашингтон, отмечает телеканал.

Сенаторы выступали на фоне беспокойной обстановки последних недель внутри американского истеблишмента и неудачных попыток предотвратить частичное закрытие правительства, говорится в материале.

Некоторые из сенаторов выразили тревогу из-за угроз американской демократии, как внутри, так и вовне, а также нездоровой политики. Общий посыл от прощальных речей американских сенаторов заключается в том, для того чтобы Вашингтон функционировал должным образом впредь должно что-то измениться.