Путин и Меркель обсудили Сирию и инцидент в Керченском проливе

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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Как отмечается, они обсудили сирийский вопрос.

«Обстоятельно рассмотрена тематика сирийского конфликта с акцентом на реализацию решений четырехстороннего саммита, прошедшего 27 октября сего года в Стамбуле… Обсужден также вопрос, касающийся планов США вывести свои войска из Сирии», — говорится в отчете.

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Помимо этого, лидеры двух стран обсудили инцидент в Керченском проливе.

«Продолжен обмен мнениями по ситуации, сложившейся в результате украинской провокации в Керченском проливе 25 ноября», — подчеркивается в тексте.

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на заявление Меркель и Макрона по Керченскому проливу.