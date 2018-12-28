Путин и Меркель обсудили Сирию и инцидент в Керченском проливе
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Как отмечается, они обсудили сирийский вопрос.
«Обстоятельно рассмотрена тематика сирийского конфликта с акцентом на реализацию решений четырехстороннего саммита, прошедшего 27 октября сего года в Стамбуле… Обсужден также вопрос, касающийся планов США вывести свои войска из Сирии», — говорится в отчете.
Помимо этого, лидеры двух стран обсудили инцидент в Керченском проливе.
«Продолжен обмен мнениями по ситуации, сложившейся в результате украинской провокации в Керченском проливе 25 ноября», — подчеркивается в тексте.
Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на заявление Меркель и Макрона по Керченскому проливу.