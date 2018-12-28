Депутат Рады рассказал о фатальной ошибке Порошенко

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Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала «Наш» заявил, что фатальной ошибкой президента Украины Петра Порошенко стала работа только на одну часть населения.

Он отметил, что Порошенко избирался президентом на всей территории Украины, однако выбрал работу только на «главенствующую» часть украинцев.

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«Он сделал одну ошибку, но такую фатальную для себя, что она привела к тем результатам, которые сейчас есть», — сказал Добкин.

Депутат добавил, что со временем электорат Порошенко начал сокращаться, в результате чего он остался с маргинальной частью общества, которая «заводится» от слова «Россия».

Ранее Порошенко подвел итоги военного положения.