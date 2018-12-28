Конгресс США не стал обсуждать прекращение «шатдауна»

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В четверг, 27 декабря, представители палаты представителей и сената конгресса США провели краткую встречу, на которой не было принято никаких решений по возобновлению работы правительства. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что встреча длилась «несколько минут». Также в агентстве добавили, что участники встречи не посчитали вопрос прекращения «шатдауна» срочным.

Ранее сообщалось, что большинство американцев возлагают вину за приостановку работы правительства на президента США Дональда Трампа, а не Демократическую партию.