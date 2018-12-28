Трамп согласился с Обамой по вопросу нелегалов

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Президент США Дональд Трамп ретвитнул публикацию экс-президента Соединенных Штатов Барака Обамы, в которой последний высказался по вопросу нелегальных мигрантов.

В твите Обамы говорится, что США следует «раз и навсегда» решить проблему нелегальной миграции.

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«Я полностью согласен!» — с этими словами Трамп ретвитнул пост Обамы.

Демократическая и Республиканская партии США расходятся во мнениях о том, как решить проблему нелегальной миграции. Многие республиканцы настаивают на строительстве стены с Мексикой, а демократы выступают против этого решения.

Ранее Трамп назвал «тупостью» нежелание демократов строить стену на границе с Мексикой.