Трамп согласился с Обамой по вопросу нелегалов
Президент США Дональд Трамп ретвитнул публикацию экс-президента Соединенных Штатов Барака Обамы, в которой последний высказался по вопросу нелегальных мигрантов.
В твите Обамы говорится, что США следует «раз и навсегда» решить проблему нелегальной миграции.
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«Я полностью согласен!» — с этими словами Трамп ретвитнул пост Обамы.
Демократическая и Республиканская партии США расходятся во мнениях о том, как решить проблему нелегальной миграции. Многие республиканцы настаивают на строительстве стены с Мексикой, а демократы выступают против этого решения.
Ранее Трамп назвал «тупостью» нежелание демократов строить стену на границе с Мексикой.