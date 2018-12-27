CNBC: Блумберг готов потратить на президентскую кампанию более $100 млн

<img src="//img.gazeta.ru/files3/671/12017671/AP_16210078640168-pic905-895x505-75358.jpg">

Основатель информационного агентства Bloomberg Майкл Блумберг готов потратить более $100 млн на свою президентскую кампанию на американских выборах 2020 года. Об этом сообщает CNBC.

По данным телеканала, Блумберг пока не принял окончательного решения по поводу предстоящих выборов.

Реклама

Как отмечается, основатель Bloomberg может получить значительное преимущество за счет «больших трат» на президентскую кампанию.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп закончит 2018 год провалом.