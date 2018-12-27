Украинский кабмин одобрил стратегию информационной реинтеграции Крыма

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На Украине правительство одобрило стратегию, предполагающую информационную реинтегреацию Крыма. Об этом сообщает «Украинская правда».

Отмечается, что документ был подготовлен министерством информационной политики страны.

Согласно имеющейся информации, предполагается проведение информационных кампаний и других мероприятий, которые будут показывать позицию украинской стороны по поводу воссоединения полуострова с Россией.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко написал, что принятые Генассамблеей ООН резолюции по Крыму должны служить «четким сигналом» для России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.