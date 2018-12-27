Украинский кабмин одобрил стратегию информационной реинтеграции Крыма
На Украине правительство одобрило стратегию, предполагающую информационную реинтегреацию Крыма. Об этом сообщает «Украинская правда».
Отмечается, что документ был подготовлен министерством информационной политики страны.
Согласно имеющейся информации, предполагается проведение информационных кампаний и других мероприятий, которые будут показывать позицию украинской стороны по поводу воссоединения полуострова с Россией.
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Ранее президент Украины Петр Порошенко написал, что принятые Генассамблеей ООН резолюции по Крыму должны служить «четким сигналом» для России.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.