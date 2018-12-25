Welt рассказала о возможной катастрофе от председательства Румынии в ЕС

В январе Румыния впервые займет место председателя Совета ЕС, с которым у страны сложные отношения, пишет Welt.

Место председателя достается стране как раз перед Brexit и европейскими выборами. К тому же, в Румынии в настоящее время происходит внутренний политический кризис. Страна будет председательствовать в течение полугода. В это время перед ЕС стоит задача решения миграционной проблемы и нового бюджета Европейского союза. Румыния по-прежнему является одной из беднейших стран ЕС, отмечается в материале.

Газета задается вопросом, не станет ли председательство Румынии в ЕС «катастрофой для Европы». Президент Румынии Клаус Йоханнис ранее говорил, что действующее правительство страны — это «несчастный случай румынской демократии», и что его страна абсолютно не готова к председательству в ЕС. Тем не менее, в настоящее время Йоханнис молчит, возможно, под давлением Брюсселя, пишет немецкая газета. Как отмечает Welt, за кулисами ЕС пытается технически подготовить председательство Румынии, и по возможности взять бразды правления в свои руки.