Эрдоган заявил о скором визите в Россию для беседы с Путиным
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшие дни он посетит Россию для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным о ситуации в Сирии. Слова турецкого президента передает РИА «Новости».
Эрдоган отметил, что «сегодня-завтра» в Москву прибудут его коллеги, чтобы обсудить ситуацию в Сирии, а после он сам намеревается прибыть в Россию.
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«Я предполагаю, у меня будут там переговоры с Путиным. Думаю, это будет встреча с глазу на глаз», — сказал Эрдоган.
При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков добавил, что в настоящее время встречи с Эрдоганом в графике Путина нет.
Ранее сообщалось, что глава МИД Турции собрался в Россию на обсуждение вывода войск США из Сирии.