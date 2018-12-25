Эрдоган заявил о скором визите в Россию для беседы с Путиным

<img src="//img.gazeta.ru/files3/195/12064195/RTS26N3B-pic905-895x505-31546.jpg">

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшие дни он посетит Россию для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным о ситуации в Сирии. Слова турецкого президента передает РИА «Новости».

Эрдоган отметил, что «сегодня-завтра» в Москву прибудут его коллеги, чтобы обсудить ситуацию в Сирии, а после он сам намеревается прибыть в Россию.

Реклама

«Я предполагаю, у меня будут там переговоры с Путиным. Думаю, это будет встреча с глазу на глаз», — сказал Эрдоган.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков добавил, что в настоящее время встречи с Эрдоганом в графике Путина нет.

Ранее сообщалось, что глава МИД Турции собрался в Россию на обсуждение вывода войск США из Сирии.