Экс-премьер Украины возмутился отдыхом «придурков из Рады» во время военного положения

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Бывший украинский премьер Николай Азаров написал на своей странице в фейсбуке, что депутаты Верховной рады ушли в отпуск, несмотря на введенное в стране военное положение.

«В стране военное положение, а придурки из Рады отпустили себя на рождественские каникулы», — возмутился Азаров.

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Он подчеркнул, что политики сами ввели на Украине военное положение до 26 декабря из-за инцидента в Керченском проливе. По словам Азарова, «эти идиоты» обязаны находится на рабочем месте до отмены военного положения.

Экс-премьер заключил, что эта ситуация демонстрирует, какое «на самом деле» военное положение на Украине.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук подрался с политологом Александром Семченко в эфире телеканала NewsOne.