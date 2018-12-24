Посольство упрекнуло Мэй за нападки на Россию в канун Рождества

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Посольство России в Лондоне выразило сожаление из-за антироссийского выпада в рождественском обращении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, передает ТАСС.

В российской дипмиссии заявили, что удивлены похвалой Мэй в адрес британских военных за защиту страны от России. Попыток нарушения воздушного пространства и территориальных вод Великобритании со стороны России не было, подчеркнули в посольстве.

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В сообщении российских дипломатов также напоминается о рекламе «перехватов» Британией российских кораблей и воздушных судов, которые либо проводили мирные тренировки, либо мирно проходили Ла-Манш.

«Остается сожалеть, что даже наступающее Рождество используется руководством Великобритании как повод для нагнетания антироссийских настроений», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Лондон ни разу не предъявлял Москве официальные претензии из-за нарушения Россией британского суверенитета.

Ранее Мэй похвалила британских военных за защиту от «вторжения России».