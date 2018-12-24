Медведев сменил главу Росстата

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности главу Росстата Александра Суринова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на распоряжение главы кабмина.

Отмечается, что вместо Суринова, который попросил освободить его выполнения служебных обязанностей, Росстат возглавит Павел Малков, который в настоящее время руководит департаментом госуправления.

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«Назначить Малкова Павла Викторовича руководителем Федеральной службы государственной статистики», — говорится в документе.

Ранее руководитель аппарата российского правительства вице-премьер Константин Чуйченко проинформировал, что новым пресс-секретарем премьера Дмитрия Медведева станет первый заместитель главреда МИА «Россия сегодня» Олег Осипов.