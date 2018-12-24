Bloomberg: сын Каддафи попросил Москву поддержать его президентскую кампанию

Саиф аль-Ислам Каддафи, сын убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи, обратился к российским властям с просьбой поддержать его президентские амбиции в Ливии. Об этом сообщает Bloomberg.

Один из источников рассказал, что российские власти уже провели переговоры с сыном Каддафи, однако Россия пока не решила, кого именно собирается поддерживать в ливийской президентской кампании.

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Также в агентстве отметили, что в начале октября нынешнего года Саиф аль-Ислам Каддафи встречался с заместителем главы российского МИДа Михаилом Богдановым, которому он передал письмо, адресованное правительству России и президенту Владимиру Путину.

Ранее сообщалось, что Путин снял с должности посла России в Ливии.