Кадыров рассказал, хочет ли быть президентом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/395/12095395/RIAN_5723412.HR-pic905-895x505-36005.jpg">

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос о том, есть ли у него президентские амбиции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он намерен оставаться руководителем республики.

«Я не такого уровня человек, (чтобы. — «Газета.Ru») даже возглавить самое слабое министерство в правительстве. Я хочу закончить свою карьеру будучи руководителем региона», — сказал Кадыров.

Реклама

Он добавил, что готов следовать до конца за тем человеком, который станет преемником президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Кремль высказался о просьбе Кадырова увеличить финансирование Чечни.