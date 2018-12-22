Кадыров рассказал, хочет ли быть президентом
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос о том, есть ли у него президентские амбиции. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, он намерен оставаться руководителем республики.
«Я не такого уровня человек, (чтобы. — «Газета.Ru») даже возглавить самое слабое министерство в правительстве. Я хочу закончить свою карьеру будучи руководителем региона», — сказал Кадыров.
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Он добавил, что готов следовать до конца за тем человеком, который станет преемником президента России Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что Кремль высказался о просьбе Кадырова увеличить финансирование Чечни.