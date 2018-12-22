Нервный срыв Трампа назвали причиной шатдауна в США

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Лидер меньшинства в сенате Чак Шумер и лидер демократов в палате представителей США Нэнси Пелози заявили, что президент США Дональд Трамп «получил все, что хотел», после многочисленных угроз приостановить работу правительства, передает Associated press.

По словам лидеров Демократической партии, причиной приостановки работы правительства стал «нервный срыв» главы государства.

Часть федеральных правительственных учреждений США приостановила работу из-за того, что сенат и палата представителей не смогли утвердить бюджет. Почти четверть федеральных учреждений остановила работу. Это стало первым случаем за 40 лет, когда «шатдаун» произошел трижды за год.