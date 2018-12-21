Премьер Греции прокомментировал ситуацию вокруг Косово

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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас осудил шаги непризнанного Косово по введению 100% пошлин на сербские товары. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, правительство Косово «подливает масло в огонь».

Он также добавил, что инициативы властей Косово не способствуют стабильности в регионе.

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Ципрас подчеркнул, что Сербии необходимо найти компромиссное решение по вопросу Косово и Метохии.

Ранее сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен намерением непризнанного Косово укрепить свои силы безопасности.