Путин назначил нового постпреда России в Организации исламского сотрудничества

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Рамазана Абдулатипова постпредом России при Организации исламского сотрудничества (ОИС). Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом Путин освободил Абдулатипова от должности спецпредставителя российского президента по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона.

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«Назначить Абдулатипова Рамазана Гаджимурадовича постоянным представителем России при Организации исламского сотрудничества в городе Джидда, Королевство Саудовская Аравия», — говорится в указе.

Также Путин освободил от должности постпреда России при ОИС Сергея Козлова.

Ранее сообщалось, что Москва и Токио назначили спецпредставителей по мирному договору.