AP: Трампа покинула «тройка здравого ума»

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Уход главы министерства обороны США Джеймса Мэттиса знаменует конец фазы «сдерживания и контроля» администрации президента США Дональда Трампа, пишет агентство Associated Press.

В прошлом году в один из самых неоднозначных периодов президентства Дональда Трампа, высокопоставленный республиканец сказал, что есть лишь три мужчины, которые защищают страну от впадения в хаос: глава Пентагона Джим Мэттис, глава аппарата Белого дома Джон Келли и госсекретарь Рекс Тиллерсон.

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В течение ближайшего времени Мэттис покинет Пентагон, и никого из этих людей не будет в администрации Трампа, который вступает в свой третий год президентского срока, отмечает агентство.

Резкая отставка главы Пентагона будет последней, именно она и знаменует собой конец фазы «сдерживания и контроля» администрации Трампа, в которой американские генералы, представители крупного бизнеса и республиканский истеблишмент изо всех сил пытался направить президента и обуздать его самые деструктивные импульсы, говорится в материале.

В Вашингтоне их называли «тройкой здравого ума», «осью взрослых» и «комитетом по спасению Америки».

В сужающемся вокруг Трампа круге теперь все чаще появляются давние сторонники Трампа и члены семьи, бывших из Fox News и экс-конгрессмены Республиканской партии, которые были «заднескамеечниками» на Капитолийском холме, прежде, чем их поднял Трамп.