Горсовет отправил мэра Смоленска в отставку

Депутаты горсовета Смоленска в пятницу рассмотрели внесенный губернатором Смоленской области Алексеем Островским вопрос о досрочном прекращении полномочий главы города Владимира Соваренко, рассказали ТАСС рассказали в пресс-службе горсовета.

«Сегодня депутаты приняли решение об удалении в отставку главы города Смоленска Владимира Соваренко. Оно поддержано большинством голосов», - сказал представитель пресс-службы. За отставку проголосовали 28 из 29 депутатов горсовета, один воздержался, полномочия Соваренко прекращаются с 22 декабря. «До избрания нового мэра его обязанности будет исполнять первый заместитель главы города Дмитрий Платонов», - добавил собеседник агентства.

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Владимир Соваренко родился в Смоленской области в 1974 году. Работал в администрации региона, затем был председателем избирательной комиссии Смоленской области. В декабре 2016 году вступил в должность главы Смоленска, срок полномочий должен был истечь в 2021 году.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский призвал мэра Смоленска Владимира Соваренко подать в отставку из-за большого количества жалоб от жителей города. Глава региона назвал работу мэра «отвратительной по многим направлениям», а отношение к жителям города - «наплевательским».