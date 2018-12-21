Песков: Москва надеется на признание референдума в Крыму Турцией и Израилем

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона надеется на признание Турцией и Израилем присоединения Крыма к России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в настоящий момент ни Тель-Авив, ни Анкара пока не соглашаются с доводами России о соответствии референдума в Крыму международному праву.

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«Мы надеемся, что со временем нам удастся убедить партнеров и в Турции, и Израиле в правоте того выбора, того волеизъявления, который был сделан крымчанами несколько лет назад», — подчеркнул Песков.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о поставках оружия в Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.