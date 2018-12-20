Британия и Польша договорились расширить диалог по противодействию России

Британия и Польша договорились «усилить оборону и безопасность, чтобы противостоять новым угрозам, таким как кибератаки и враждебная активность России». Об этом сообщается на сайте британского МИД.

«Сегодня мы договорились о продвижении в ряде ключевых областей, в том числе о начале совместных консультаций по вопросам кибербезопасности и по России в начале следующего года», — рассказал глава МИД Британии Джереми Хант.

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Он добавил, что стороны подчеркнули желание «сделать НАТО эффективным инструментом для отражения этих вызовов».

Ранее Владимир Путин рассказал, почему против России вводят санкции.