Многократные визы в США подорожают до 20 тысяч рублей

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С начала 2019 года гражданам России придется платить $303 (более 20 тыс. руб. по текущему курсу) за получение многократной визы. Об этом сообщается на сайте посольства и консульств США в России.

Уточняется, что для получения однократной туристической или деловой визы сроком до одного года гражданину России нужно будет заплатить $160 (более 10 тыс. руб.). Однако если после успешного проведения интервью он захочет получить многократную трехлетнюю визу, то ему придется доплатить $143. Таким образом, стоимость многократной визы вырастет до $303.

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В посольстве объяснили такой шаг тем, что Россия взимает столько же денег с американских туристов для оформления визы.

Ранее Россия предложила США уравнять сроки визовых собеседований.