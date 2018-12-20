Адвокат Януковича высказался о миллиарде долларов на счетах экс-президента

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Виталий Сердюк, адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича, заявил, что на счетах «Ощадбанка» нет $1,15 млрд, которые якобы принадлежат бывшему украинскому лидеру. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Он напомнил, что такую информацию ранее распространил председатель банка Андрей Пышной.

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«Информация о наличии на счетах IV президента Украины Виктора Януковича более $1,15 млрд. не достоверна», — написал Сердюк, прикрепив к своему посту фотографии официальных документов.

Юрист также подчеркнул, что слова о такой сумме на счетах Януковича являются «личным оценочным суждением» председателя банка.

Ранее сообщалось, что Швейцария заморозила счета Януковича еще на год.