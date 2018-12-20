Климкин: Путин схватил Украину за горло

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что последней «атакой» президент России Владимир Путин фактически «хватает» Украину за горло и «сжимает» его. Свое мнение он выразил в колонке для издания Politico.

Такими словами Климкин прокомментировал инцидент в Керченском проливе.

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«Его [Путина] конечная цель — задушить и заставить нас замолчать; видеть, что мы терпим неудачу, чтобы он мог присоединить нашу страну обратно к новой, взбодрившейся Российской империи», — написал Климкин.

Он добавил, что желание населения Украины «смотреть на Запад» является «анафемой» для Путина. Министр заключил, что президент России сделает «все возможное», чтобы «уничтожить» Украину и в связи с этим призвал западные страны усилить давление на Россию.

Ранее сообщалось, что украинские корабли снова готовятся к проходу через Керченский пролив.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.