Путин высказался о деле Льва Пономарева
Президент России Владимир Путин прокомментировал дело в отношении 77-летнего правозащитника Льва Пономарева, который отбывает административный арест за призывы к участию в несогласованной акции «За наших и ваших детей» 28 октября.
По его словам, этот вопрос обсуждался на встрече с правозащитниками.
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«Было принято решение судом за призывы к несанкционированным акциям. Я не хочу подвергать сомнению решение судебной инстанции и не ставлю под сомнение справедливость принятого решения», — отметил Путин.
Ранее сообщалось, что Госдеп США призвал Россию освободить правозащитника Льва Пономарева.
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