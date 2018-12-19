В США заявили о внесении в санкционный список 15 сотрудников ГРУ

Минфин США заявил, что внес в санкционные списки 15 сотрудников Главного разведывательного управления (ГРУ), передает РИА «Новости».

Ранее ведомство сообщило о введении ограничительных мер в отношении «Анатолия Чепиги, известного как Руслан Боширов», а также против «Александра Мишкина, известного как Александр Петров».

В заявлении минфина США они фигурируют как офицеры ГРУ, ответсвенные за попытку покушения на жизнь Сергея Скрипаля и его дочери».