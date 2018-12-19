Путин снял ограничения на политическое убежище в России

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Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому снимаются ограничения на предоставление политического убежища в России. Об этом говорится на сайте Кремля.

Как отмечается, это решение связано с обстановкой на международной арене.

«События, происходящие в последнее время в мире, нарушения прав человека, притеснения журналистов и общественных деятелей вынуждают людей искать убежище за пределами стран их проживания», — отмечается в комментарии к документу.

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Подчеркивается, что несмотря на снятие ряда ограничений, решение о предоставлении политического убежища будет приниматься в индивидуальном порядке.

Ранее сообщалось, что Путин одобрил перечень показателей для оценки эффективности губернаторов.