МИД пообещал зеркальный ответ на высылку журналистов Украиной

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия продолжит действовать зеркально в случае новых высылок Киевом российских журналистов, передает РИА «Новости».

«Есть ситуации, когда мы видим, что кроме силового прессинга, политического наката, есть еще прямая угроза со стороны силовиков, властей той или иной страны в адрес российских журналистов, вплоть до их депортации. Вот когда речь идет о чем-то подобном, то в последние годы, к сожалению, мы вынуждены были действовать зеркально», — сказала Захарова.

По ее словам, МИД и далее будет предоставлять все возможности для работы на территории России всем журналистам, в том числе украинским, даже несмотря на то, что «не только украинские, но и другие журналисты могут писать откровенные фейки».