Трамп заявил, что Мексика платит за стену на границе с США

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика платит за строительство стены на границе с США. Об этом он написал в твиттере.

По его словам, это связано с американо-мексикано-канадским соглашением (USMCA), которое пришло на смену Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

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«США получают гораздо больше денег! В связи с серьезными угрозами на границе страны, в числе которых потоки преступности и наркотиков, американские военные построят стену!, — заключил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал «художественно оформленную» стену на границе с Мексикой.