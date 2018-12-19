Песков рассказал, почему Путин не спит до глубокой ночи
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как глава государства Владимир Путин готовится к общению с журналистами. Об этом он рассказал в интервью телеканалу НТВ.
По его словам, подготовка к большой пресс-конференции затягивается до глубокой ночи.
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«Все равно идут мероприятия. И коллегия Министерства обороны, и какие-то совещания по другим вопросам, которые невозможно отложить. Но в промежутках и уже до глубокой ночи президент обязательно знакомится с огромным массивом информации, который готовят ему и министры, и руководители ведомств, и экспертные подразделения администрации президента», — заявил Песков.
Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 20 декабря 2018 года.