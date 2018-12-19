Япония заявила протест России из-за общежитий для военных на Курилах

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Японская сторона заявила руководству России протест в связи со строительством общежитий для военнослужащих и их семей на курильских островах Кунашир и Итуруп, сообщил главный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга передает Asahi Shimbun.

В тексте ноты протеста говорится о том, что подобные действия приведут к укреплению военного присутствия России на островах, в то время как такая ситуация идет вразрез с позицией страны.

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Суга также подчеркнул, что будут продолжать вести переговоры в рамках основной политики решения территориальных вопросов и заключения мирного договора.

Ранее сообщалось, что Япония закупит больше истребителей США для противостояния Китаю и России.