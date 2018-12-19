В Японии нацелились на «упорные переговоры» о мире с Россией
Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил, что японское правительство намерено вести «упорные переговоры» о мирном договоре с Россией. Слова генсека передает ТАСС.
Данное заявление он сделал, когда отвечал на вопросы о заявленном Японией протесте по поводу российских солдатских общежитий на Курилах.
По словам генсека, чтобы решить проблему с общежитиями, а также другие сложности в отношениях с Россией, сторонам следует разобраться с «проблемой северных территорий», а также заключить мирный договор. Суга подчеркнул, что для достижения этих целей Япония намерена вести «упорные переговоры» с Россией.