Трамп попросил у кабинета министров денег на стену с Мексикой

Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с членами кабинета министров по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома Сару Сандерс.

Как отмечается, американский лидер все еще ждет решения конгресса, чтобы не приостанавливать работу правительства.

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«Он попросил каждое агентство посмотреть, есть ли у них средства для этой цели», — подчеркнула Сандрес.

Она подчеркнула, что Белый дом также ведет переговоры с законодателями по поводу закона о расходах.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Белый дом начал подготовку к приостановке работы правительства.