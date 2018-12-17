Порошенко признался, что до 1997 года говорил только по-русски

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Президент Украины Петр Порошенко во время встречи со студентами в Днепре признался, что до 1997 года не разговаривал на украинском языке, пишет «Украинская правда».

Он рассказал, что в селе его бабушки в Одесской области, говорили на «суржике» (смесь русского и украинского языков), а обучение велось полностью на русском.

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«Я являюсь яркой демонстрацией того, что если надо, ты спокойно общаешься по-украински», – считает Порошенко.

Украинский лидер добавил, что в настоящее время ему легче дается общение на украинском, чем на русском языке.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Виктор Гройсман поздоровался в Брюсселе на русском.