МИД России обещал ответить Латвии на отказ во въезде российскому историку
В Москве возмущены решением властей латвийских отказать во въезде в страну российскому историку Геннадию Бордюгову, следовавшему через аэропорт «Рига» транзитом в другую страну. Об этом говорится в комментарии на официальном сайте МИД России.
В ведомстве подчеркнули, что данный шаг властей Латвии не останется без ответа.
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«Данный случай в очередной раз демонстрирует, чего стоят заявления латвийского руководства о приверженности принципам демократии и свободы слова», — говорится в комментарии.
Как отмечается, недружественный шаг Риги будет учтен в контексте дальнейших двусторонних отношений России и Латвии.
Ранее сообщалось, что российский историк Геннадий Бордюгов объявлен персоной нон-грата в Латвии.