Лавров прокомментировал возможную передачу Японии части Курил

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова передать Японии часть Курильских островов при условии признания итогов Второй мировой войны. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам Лаврова, в ходе переговоров в Сингапуре стороны решили заключить мирный договор на основе советско-японского соглашения 1956 года, по которому Россия должна передать Японии гряду Хабомаи и остров Шикотан. Лавров отметил, что Москва всегда следует международному праву, но детали сделки еще предстоит обсудить.

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Он отметил, что важным является тот факт, что для Японии заключение мирного договора значило бы признание итогов Второй мировой войны. По словам Лаврова, это «неотьемлемый шаг» в любых переговорах по Курилам.

«Пока что наши коллеги на это не готовы. Они всячески дают понять, что так не получится, но это серьезная вещь», — сказал Лавров.

Ранее Лавров сравнил санкции США с рейдерским захватом.