LA Times: ложь Трампа настигла его

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Спустя два года после избрания президентом США ложь Дональда Трампа настигла его, пишет Los Angeles Times.

В апреле на борту президентского джета Air Force One Трампа спросили, знал ли он он выплате $130 тыс., которые его на тот момент личный адвокат, а сейчас осужденный на три года тюремного срока за финансовое мошенничество Майкл Коэн сделал американской порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание перед президентскими выборами 2016 года. На мгновение Трамп замер и поджал губы, словно решая, что делать дальше, отмечает издание. Тогда он решил сделать то, что он часто делает — он солгал, пишет LA Times.

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«Нет», — сказал Трамп.

На протяжении всего своего стремительного политического подъема Трамп отрицал или игнорировал сообщения о своих сексуальных связях с женщинами, уклонении от уплаты налогов и непрозрачных деловых сделках, говорится в материале. Зачастую на вопросы о своей лжи он отвечал еще большей ложью, добавляет издание. На прошлой неделе федеральные прокуроры в Нью-Йорке дали понять, что они тщательно расследовали схему перевод денег, которая должна была заставить воздержаться Сторми Дэниелс и Карен Макдугал от публичных выступлений о предполагаемой сексуальной связи с Трампом перед выборами президента 2016 года.

Два дела — расследование о нарушения финансирования президентской кампании Трампа и расследование специального прокурора США Роберта Мюллера о предполагаемых связях его штаба с Россией — по мере их продолжения могут предоставить новые доказательств о лжи президента, считает LA Times.

Также начинают появляться последствия и от ложных заявлений Трампа в политической сфере, отмечается в материале. Например, в этом месяце Трамп заявил, что ему вместе с председателем КНР Си Цзиньпинем разработать «невероятную сделку» по торговым вопросам. Однако уже в течение дня Белый дом был вынужден отступить от его заявления, что закончилось обвалом фондового рынка, поясняет издание. Как отмечает газета, Трамп никогда не стеснялся такого обращения с фактами. В своей книге 1987 года «Искусство сделки» Трамп написал, что игра на фантазии людей была ключевым способом продвижения его бизнеса, отмечается в материале.

Партнеры Трампа считают, что неожиданная победа на Хиллари Клинтон в 2016 году лишь усилила его уверенность в том, что он смог избежать политических и юридических трудностей.

«Он извлек совершенно неправильный урок из победы на этих выборах. Он еще больше убедился в правильности своего подхода», — сказал один из бывших чиновников администрации, говоривший на условиях анонимности.

Однако какова бы ни была терпимость деловых и политических кругов к его лжи, правовая система к этому гораздо менее снисходительна, заключает издание.