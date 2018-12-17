Генпрокурор заявил, что Мэй «снимут» после Brexit
Генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс сообщил кабмину, что британский премьер Тереза Мэй может покинуть свой пост после Brexit. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.
По его словам , Мэй может быть «отстранена» от должности, а потом другие продолжат ее дело и передоговоряться об условиях выхода из Евросоюза. Пока же министрам следует «проглотить» предложенный Мэй вариант.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что члены Консервативной партии Великобритании приступили к подготовке нового референдума по Brexit, не уведомляя об этом премьер-министра страны Терезу Мэй.