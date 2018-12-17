Эр-Рияд ответил на обвинения сената США в адрес саудовского принца

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Министерство иностранных дел Саудовской Аравии осудило обвинения в адрес наследного принца страны Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда со стороны сената США. Об этом сообщает Reuters.

По мнению ведомства, обвинения сената США по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи являются необоснованными.

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В МИД Саудовской Аравии также отметили, что подобные действия американского сената являются «вопиющим вмешательством» во внутренние дела Эр-Рияда.

Ранее сообщалось, что сенат США возложил ответственность за убийство Хашукджи на саудовского принца.