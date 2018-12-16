Трамп поблагодарил экс-спецпрокурора Старра за поддержку по расследованию Мюллера

Президент США Дональд Трамп поблагодарил бывшего спецпрокурора США Кеннета Старра за поддержку по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера.

«Судья Кен Старр, бывший замминистра юстиции и независимый прокурор, только что заявил, что после двух лет (расследования Мюллера — ред.) «нет никакого подтверждения или доказательств сговора» и дальше — что «нет свидетельств в том, что были какие-либо нарушения финансирования предвыборной кампании, включавшие президента». Спасибо, судья», — написал Трамп в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что расследование «вмешательства России» в американские президентские выборы в 2016 году, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, обошлось в $4,6 млн.